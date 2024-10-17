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Медведев провел совещание Совбеза по вопросу контрактников

Медведев провел совещание Совбеза по комплектованию ВС РФ контрактниками

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам комплектования вооруженных сил контрактниками. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что на середину октября годовой план комплектования Вооруженных сил России контрактниками выполнен на 78%. Он назвал эти темпы приличными. Также Медведев заявил, что системных нарушений в учете военных, заключающих контракт с ВС России, не выявлено.

13 октября Дмитрий Медведев прокомментировал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, нетрудно представить, что в дальнейшем члены Североатлантического альянса «подвергнут инвалидизированную, беспомощную Украину длительному извращенному насилию», а через 10 лет выбросят ее «на помойку».

Двумя днями ранее Медведев задался вопросом, сможет ли республиканец Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом реализовать свой план урегулирования конфликта на Украине. Медведев допустил, что президент России Владимир Путин может предложить Трампу рассмотреть вариант капитуляции Украины.

Ранее Медведев рассказал, чем смогут заниматься участники СВО после завершения конфликта.

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