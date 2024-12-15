Президент Словакии заявил о риске появления группировок с Украины в стране

Существует большой риск, что оружие и преступные группировки с Украины могут массово хлынуть в Словакию после завершения конфликта Киева и Москвы, заявил в эфире словацкого радио STVR президент республики Петер Пеллегрини.

«Необходимо открыто сказать, что после завершения или остановки войны на Украине к нам может прийти... огромное количество оружия и разных групп людей», — сказал глава словацкого государства.

По словам Пеллегрини, такая ситуация будет нести большие риски для безопасности как Словакии, так и для других государств. Президент добавил, что страна должна быть готова к возможному кризису.

12 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что при нем словацкие власти никогда не поддержат вступление Украины в НАТО. В том же интервью Фицо заявил, что хочет нормализовать отношения Европы и РФ и считает текущую конфронтацию «ненормальной».

Ранее Фицо заявил о неизбежном поражении Украины.