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Второй поврежденный танкер в Керченском проливе сел на мель

МЧС: второй поврежденный танкер сел на мель у побережья в районе порта Тамань

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Dizzy_Studio/Shutterstock

Танкер «Волгонефть-239», потерпевший крушение в Керченском проливе, после дрейфа сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань, расположенном в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве также заявили, что экипаж в составе 14 человек находится на судне. Связь с моряками поддерживается, планируется их эвакуация.

15 декабря в акватории Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Как рассказали представители Росморречфлота, ЧП произошло из-за шторма.

По информации МЧС РФ, в результате аварии один из танкеров получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Моряков, находившихся на борту «Волгонефти-212», уже достали из воды. Всего на судне были 13 человек, одного из которых спасти не удалось.

На фоне произошедшего сотрудники Следственного комитета РФ возбудили два уголовных дела. Одно из них впоследствии было переквалифицировано на более тяжкий состав.

Ранее в Профсоюзе моряков объяснили крушение танкера «Волгонефть-212».

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