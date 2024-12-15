Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минздраве сообщили о госпитализации пострадавших при ЧП в Черном море

Минздрав: 11 пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы

close
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В городскую больницу Анапы госпитализировали 11 пострадавших при крушении танкера в Черном море. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

По его словам, двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные пациенты прибыли в состоянии средней степени тяжести. Он подчеркнул, что людям оказывается вся необходимая помощь.

В Telegram-канале губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, у всех госпитализированных зафиксировано переохлаждение. Он добавил, что при необходимости пациентов перенаправят в краснодарскую больницу.

15 декабря в акватории Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Как рассказали представители Росморречфлота, ЧП произошло из-за шторма.

По информации МЧС РФ, в результате аварии один из танкеров получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Сейчас сотрудники экстренных служб пытаются эвакуировать членов экипажа «Волгонефть-239». При этом моряков, находившихся на борту «Волгонефти-212», уже достали из воды. Всего на судне были 13 человек, одного из которых спасти не удалось.

Ранее стало известно, что второй поврежденный танкер в Керченском проливе сел на мель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами