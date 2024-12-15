В Минздраве сообщили о госпитализации пострадавших при ЧП в Черном море

В городскую больницу Анапы госпитализировали 11 пострадавших при крушении танкера в Черном море. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

По его словам, двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные пациенты прибыли в состоянии средней степени тяжести. Он подчеркнул, что людям оказывается вся необходимая помощь.

В Telegram-канале губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, у всех госпитализированных зафиксировано переохлаждение. Он добавил, что при необходимости пациентов перенаправят в краснодарскую больницу.

15 декабря в акватории Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Как рассказали представители Росморречфлота, ЧП произошло из-за шторма.

По информации МЧС РФ, в результате аварии один из танкеров получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Сейчас сотрудники экстренных служб пытаются эвакуировать членов экипажа «Волгонефть-239». При этом моряков, находившихся на борту «Волгонефти-212», уже достали из воды. Всего на судне были 13 человек, одного из которых спасти не удалось.

Ранее стало известно, что второй поврежденный танкер в Керченском проливе сел на мель.