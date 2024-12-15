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Назван новый фактор летальности рака кожи

JAMA: выживаемость при меланоме зависит от толщины опухоли

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Evgeniy Kalinovskiy/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Сиднейского университета выявили связь между высоким риском летального исхода от меланомы и толщиной злокачественных образований. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Dermatology.

Исследователи проанализировали данные австралийских популяционных реестров за период с 1982 по 2014 год, уделив особое внимание информации о людях с раком кожи (144 447 человек). Результаты показали, что выживаемость пациентов с инвазивной меланомой толщиной 1,0 мм или меньше зависела от размера опухоли.

Ученые установили, что среди испытуемых через 20 лет после постановки диагноза общая выживаемость при меланоме составила 91,9%. Однако показатели варьировались в зависимости от толщины злокачественных образований: 94,2% пациентов с опухолями менее 0,8 мм выживали, в то время как среди пациентов с опухолями толщиной 0,8–1,0 мм вероятность успешной ремиссии составляла 87,8%.

По словам исследователей, результаты подтверждают целесообразность использования порогового значения толщины опухоли для разделения пациентов с меланомой на группы с высоким и низким риском. Важным выводом исследования является также необходимость долгосрочного наблюдения за пациентами из группы с высоким риском, поскольку вероятность летального исхода от меланомы у них продолжает увеличиваться даже спустя два десятилетия после диагностики.

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