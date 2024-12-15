«Для «Спартака» это плохо»: Павлюченко о паузе в чемпионате России

Бывший нападающий «Тоттенхэм» и сборной России Роман Павлюченко заявил, что пауза в Российской премьер-лиге (РПЛ) может негативно сказаться на московском «Спартаке». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Расстроился, что в РПЛ началась пауза, для «Спартака» это плохо. Команда набрала такой ход, что уничтожала на своем пути всех. Набрали обороты, много забивают, а пропускают совсем чуть-чуть. И раз — пауза. Боюсь, что это плохо для «Спартака», — заявил Павлюченко.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Чемпионат России возобновится в марте 2025 года.

Ранее экс-игрок «Спартака» рассказал, способна ли команда выиграть РПЛ.