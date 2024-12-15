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Спецпосланник генсека ООН по Сирии прибыл в Дамаск

Спецпредставитель генсека ООН по Сирии прибыл с визитом в Дамаск

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Илья Питалев/РИА Новости

Специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен посетил с визитом Дамаск впервые после ухода Башара Асада с поста президента республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Педерсен отметил, что изменения, происходящие в стране после падения режима Асада, значительны и вселяют большие надежды, однако подчеркнул, что впереди по-прежнему много трудностей.

Дипломат также выразил надежду на скорую отмену западных санкций против Сирии.

«Мы надеемся, что санкции будут быстро отменены, и тогда мы сможем по-настоящему сплотиться вокруг восстановления Сирии... Это не санкции ООН. Это санкции, введенные США и ЕС и, возможно, некоторыми другими», – добавил Педерсен.

Политическая ситуация в Сирии обострилась в конце ноября в связи с активизацией вооруженных группировок местной оппозиции. В ночь на 8 декабря они взяли под свой контроль столицу республики — Дамаск. Тогда же командование армии страны объявило о завершении периода правления ее президента Башара Асада.

Ранее в МИД России назвали ситуацию в Сирии драматической.

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