В четырех городах Финляндии прошли митинги в поддержку открытия границ с Россией

В четырех финских городах прошли митинги в поддержку открытия границ с Россией. Об этом сообщили на официальном сайте русскоязычного «Александровского общества» (Aleksanterinlitto).

«15 декабря 2024 года мы организуем демонстрации сразу в четырех городах, чтобы напомнить финским властям и средствам массовой информации, что люди, пострадавшие от закрытия восточной границы, все еще находятся здесь», — говорится в сообщении.

По данным общества, митинги пройдут в городах Хельсинки, Лахти, Лаппеенранта и Тампере. Главный тезис сообщества состоит в том, что граница должна быть открыта не только для товаров, но и для людей и легальных путешественников.

4 апреля правительство Финляндии продлило закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией «до дальнейшего уведомления». Президент Финляндии Александер Стубб поддержал решение правительства о закрытии автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией на неопределенный срок.

Причиной закрытия границы названо увеличение потока нелегальных мигрантов, проникающих в Финляндию через границу с РФ. В Хельсинки обвиняют Россию в умышленном стимулировании миграции.

Ранее финский профессор раскритиковал решение ЕС по укреплению границ с Россией.