Группа «Непара» может воссоединиться за 20 млн рублей на новогодние корпоративы

Экс-солисты группы «Непара» Александр Шоуа и Виктория Талышинская готовы воссоединиться на новогодние корпоративы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, группа «Непара» готова выступить на частных мероприятиях за 20 миллионов рублей. Их выступление длится час. На них артисты будут петь свои хиты, в частности «Другая причина» и «Бог тебя выдумал». Гонорар певцы делят пополам.

В райдер «Непары» входит парковка, а также наличие бутербродов, нарезки, чая и морса в гримерке. Как отмечает Mash, артисты пообещались не ссорить на сцене.

Группа «Непара» распалась в 2018 году. Шоуа рассказывал, что между ним и Талышинской случились творческие разногласия. Певцы во многом не совпадали мнениями. Шоуа считал, что Талышинская несерьезно относилась к делу По его словам, исполнительница пропускала репетиции, опаздывала на выступления и якобы приходила нетрезвой на концерт.

В 2020 году певица Дарья Храмова стала вокалисткой группы «Непара». Она рассказала, что Александр Шоуа пригласил ее в коллектив уже после первого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!».

Ранее звезда «Универа» начала продавать платья по 60 тысяч рублей.