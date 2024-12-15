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На западе Украины мужчина обстрелял толпу из автомата

В Ровненской области мужчина открыл стрельбу из автомата по толпе

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РИА «Новости»

В Ровненской области на западе Украины местный житель открыл огонь из автомата по группе людей, в результате чего четыре человека получили ранения. Об этом сообщили в региональном управлении полиции.

По информации правоохранителей, стрельба произошла в одном из сел области в результате конфликта между двумя компаниями. Один из мужчин произвел несколько выстрелов по скоплению людей, что привело к травмам у четырех мужчин.

Стрелок покинул место происшествия, однако правоохранительные органы задержали его спустя несколько часов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь нескольких лиц.

До этого в Калининграде росгвардейцы по горячим следам задержали мужчину, стрелявшего из ружья около ночного клуба. Инцидент произошел около 6 утра 9 декабря и попал на записи камер видеонаблюдения. Нетрезвый мужчина произвел один выстрел в воздух из ружья возле входа в ночной клуб и скрылся.

6 декабря в Выборге мужчина открыл стрельбу из аэрозольного пистолета и испугал прохожих. Стрелявшего удалось задержать, им оказался 33-летний местный житель.

Ранее Байден в годовщину стрельбы в Сэнди-Хук призвал запретить штурмовые винтовки.

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