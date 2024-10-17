Глава НАТО высказался о перспективах переговоров Украины с Россией

Украина и ее президент Владимир Зеленский должны иметь возможность вести переговоры с РФ «с позиции силы», заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об этом пишет Reuters.

Руководитель организации обратил внимание, что Североатлантический альянс по-прежнему полностью поддерживает Украину. По его словам, в случае необходимости военный блок готов помогать Киеву в течение долгого времени.

«Очевидно, что мы хотим быть в таком положении, когда Украина с позиции силы сможет начать переговоры с РФ. До тех пор, пока этот момент не наступит, она может рассчитывать на постоянную поддержку», — добавил Рютте.

16 октября генеральный секретарь НАТО провел пресс-конференцию, в ходе которой назвал ключевую задачу организации на Украине. Как он сказал, сейчас она заключается в необходимости сделать все возможное, чтобы Киев мог продолжить вооруженное противостояние с Москвой.

В то же время руководитель Североатлантического альянса обратил внимание, что союзники обязаны помешать президенту РФ Владимиру Путину «добиться желаемого».

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, как можно было предотвратить конфликт на Украине.