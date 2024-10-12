В Иране высоко оценили предстоящий договор с Россией

Новый договор России и Ирана станет историческим поворотным моментом в отношениях двух стран. Об этом пишет иранское информационное агентство IRNA.

Комментируя переговоры президента России Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана в Ашхабаде, агентство отмечает высокую важность встречи двух лидеров, а также то, что будущее соглашение между Россией и Ираном позволит двум странам открыть «новые горизонты в различных областях, включая энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, науку и технику, оборонное сотрудничество».

Важным также названо то, что Россия и Иран вместе стремятся добиться прихода нового миропорядка на основе многополярного мироустройства — для этого необходимо укреплять сотрудничество в рамках БРИКС и создать независимую от Соединенных Штатов финансовую систему.

До этого президент Владимир Путин заявил о готовности России обсудить новый мировой порядок.

Ранее Госдеп назвал Китай единственной страной, способной изменить мировой порядок.