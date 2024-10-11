В МИД Украины прокомментировали слухи о прекращении огня

Министерство иностранных дел Украины опровергло утверждения о готовности к прекращению огня в обмен на гарантии Запада. Об этом говорится в Telegram-канале украинского внешнеполитического ведомства.

«МИД Украины опровергает манипулятивные утверждения, озвученные в ряде иностранных СМИ, относительно якобы готовности Украины к уступкам… за счет собственного суверенитета и территориальной целостности», — говорится в сообщении министерства.

Как утверждают в МИД Украины, единственным возможным путем к решению конфликта «была и остается формула мира» Киева.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над так называемой «формулой мира» с июля, завершить ее составление планируется в ноябре.

Итальянская газета Corriere della Sera писала, что Зеленский при этом готов к прекращению огня по сложившейся линии фронта без признания потери Украиной территорий, в обмен Киев хочет гарантии безопасности Запада.

Ранее в Госдуме обвинили Украину в попытке усыпить бдительность России.