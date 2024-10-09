В Госдуме обвинили Украину в попытке усыпить бдительность России

Информация о том, что Владимир Зеленский якобы готов к более «гибким» условиям переговоров с Российской Федерацией, может быть попыткой усыпить бдительность Москвы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она заявила, что поверит в такое развитие событий только тогда, когда стороны реально сядут за стол переговоров. Журова отметила, что на Западе начинают понимать бессмысленность трат на Украину и необходимость идти к переговорам. Переговоры могут быть гибкими, но они должны быть на условиях Москвы, считает депутат.

«Главное, чтобы они не усыпляли нашу бдительность. <...> Вопрос в том, куда эта «гибкость» Зеленского заведет», — сказала парламентарий.

8 октября Bloomberg писал, что Зеленский может смягчить свою позицию в отношении условий завершения конфликта. Приближение зимы при продолжении конфликта и в условиях ослабления поддержки со стороны Запада заставляет украинские власти искать варианты, отмечается в статье.

Ранее в Госдуме оценили планы ЕС подготовить выгодные переговорные позиции для Украины.