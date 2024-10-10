Генсек ООН Гутерриш лично сообщил Лаврову о желании посетить саммит БРИКС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует посетить саммит БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Дипломат рассказала, что руководитель всемирной организации сделал соответствующее заявление в ходе встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Переговоры состоялись 27 сентября на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

9 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил о возможном присутствии Антониу Гутерриша на предстоящем саммите БРИКС. По его словам, данное мероприятие станет «событием года» с точки зрения его значимости и принимаемых решений.

До этого официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что во всемирной организации пока не готовы говорить о поездке ее руководителя в Казань.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), в ходе которого высказался о работе в рамках БРИКС. Он рассказал, что сейчас интерес к сотрудничеству с этой международной структурой проявляют более 30 государств.

Ранее помощник российского лидера оценил возможность расширения БРИКС на саммите в Казани.