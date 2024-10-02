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В Израиле назвали слова Гутерриша оторванными от реальности

Данон: заявление генсека ООН по удару Ирана оторвано от реальности

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Mike Segar/Reuters

Заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша оторвано от реальности. Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон, пишет ТАСС.

«Заявление, которое он сделал, призывая к деэскалации без упоминания Ирана <…>, оторвано от реальности, поэтому мы его не приемлем», — заявил он.

Представителей Израиля возмутила реакция Гутерриша «на отвратительное нападение Ирана на Израиль».

Незадолго до этого глава МИД Израиля Исраэль Кац признал генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу. Позже были опубликованы кадры авиаудара.

Ранее в Кремле прокомментировали объявление Гутерриша персоной нон грата в Израиле.

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