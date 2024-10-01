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Россия подала иск к властям Украины и двум банкам США

Генпрокуратура России подала иск к властям Украины и двум банкам США

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Мария Девахина/РИА Новости

Генеральная прокуратура России подала иск в Арбитражный суд Московской области к государственным органам Украины и двум американским банкам — The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

Отмечается, что по Украине надзорное ведомство будет судиться с Советом национальной безопасности и обороны республики, украинским Национальным банком, а также с государственным предприятием «Национальный фонд инвестиций Украины».

С иском в суд обратился заместитель генерального прокурора России. Его содержание и выдвинутые требования неизвестны. Генпрокуратура также направило заявление об обеспечении иска.

До этого сообщалось, что в августе Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подало иск к судостроительной компании из Финляндии Arctech Helsinki Shipyard Oy, которая владеет 49% Невского судостроительно-судоремонтного завода (ССЗ).

Ранее сообщалось, что больше 20 крымских фирм подали иски к Украине из-за водной блокады.

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