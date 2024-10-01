Politico сообщила о расколе в правительстве США из-за действий Израиля в Ливане

Начало наземной операции Израиля против ливанского движения «Хезболла» вызвало раскол в правительстве США. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета Politico.

«Решение сосредоточить внимание на «Хезболле» вызвало раскол в правительстве США, вызвав оппозицию со стороны людей в Пентагоне», — говорится в сообщении издания.

Помимо оборонного ведомства США эскалацию конфликта между Ливаном и Израилем не поддержали в госдепе Соединенных Штатов, а также в разведке. Упомянутые ведомства считают, что начало наземной операции Израиля в Ливане приведет к вовлечению войск США в конфликт.

При этом поддержали шаг Израиля по развитию операции против Ливана высокопоставленные чиновники Белого дома. В частном порядке они сообщили Израилю, что усиление военного давления на «Хезболлу» поддерживается Вашингтоном.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале ограниченных наземных рейдов в южном Ливане против «Хезболлы».

Израильская армия заявила о «локализованных, целевых сухопутных рейдах» в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов.

Началу сухопутной операции предшествовали массированные воздушные удары по объектам «Хезболлы» на ливанской территории. По данным The New York Times, операции проводятся небольшими группами коммандос, однако в случае необходимости на территорию Ливана могут быть введены более крупные силы, которые в последние дни были сосредоточены на границе.

Ранее «Хезболла» обстреляла израильские кибуцы в Западной Галилее.