«Хезболла» обстреляла израильские кибуцы в Западной Галилее

«Хезболла» обстреляла израильские кибуцы Зарит, Нетува и Штула, расположенные в Западной Галилее. Как сообщает телеканал Al Mayadeen, по этим населенным пунктам было выпущено 35 ракет в течение 40 минут после полуночи.

Эта атака носила упреждающий характер и была направлена на предотвращение возможного вторжения израильских войск на юг Ливана в рамках ограниченной спецоперации, о которой объявило военное командование.

В своем коммюнике, опубликованном в Telegram-канале, шиитские бойцы также сообщили о нанесении удара по израильской базе ВВС Мерон, где располагается центр управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы.

30 сентября отряды «Хезболлы» провели 12 вооруженных вылазок за сутки. Впервые они использовали крылатую ракету Noor иранского производства для атаки на военный объект в поселении Кфар-Гилади. Ракеты Fadi-1 и Fadi-2 были применены при атаке на армейскую базу в Науре и военные объекты к северу от города Хайфа.

Тем не менее ночью 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в Ливане.

Ранее в Дамаске вспыхнул сильный пожар после атаки Израиля.