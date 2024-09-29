В Минске заявили о невозможности успешно урегулировать конфликт на Украине без РФ

Проекты, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине, не увенчаются успехом, если в них не будет участвовать Российская Федерация. Об этом сообщил глава МИД Республики Беларусь Максим Рыженков в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, передает ТАСС.

По его словам, Киев оказался бы за столом переговоров с Москвой, если бы все осознавали, что действительно происходит в зоне конфликта и какие из-за этого могут быть последствия.

«В этом контексте очень своевременны инициативы, подобные бразильско-китайскому мирному плану. Однако без участия России ни один проект успеха иметь не будет», —подчеркнул Рыженков.

Он также обратил внимание на то, что новой архитектуры безопасности в Европе не может быть и без участия Минска. Кроме того, необходима сильная и беспристрастная универсальная международная организация, которая будет способна гарантировать равновесие в мире, добавил Рыженков.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал страны, выступающие с мирными инициативами по Украине, учитывать необходимость решения коренных причин конфликта, поскольку без их устранения невозможно достичь справедливого мира, основанного на принципах Устава ООН.

Ранее Лавров призвал не втягивать ООН в «псевдомирные инициативы» по Украине.