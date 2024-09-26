В Кремле прокомментировали возможную версию подрыва «Северных потоков»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга рассказал, что к саботажу на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут быть причастны крупные государства.

«Вряд ли подобный акт саботажа в отношении критической инфраструктуры мог быть совершен небольшой группой людей, чуть ли не частников. Речь идет о причастности (к подрыву газопроводов. — «Газета.Ru») крупных государств к акту саботажа», — пояснил Песков.

До этого в службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что версия западных СМИ об украинском следе во взрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не выдерживает критики.

В службе заявили, что США и Великобритания в преддверии очередной годовщины взрывов газопроводов развернули дезинформационную кампанию, пытаясь скрыть истинные цели диверсии, а также ее организаторов. Российские разведчики полагают, что страны Запада хотят завершить расследование до конца года и списать вину на «ненавидящих Россию украинских авантюристов», тем самым выведя из-под удара трансатлантическое сотрудничество.

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».