Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали возможную версию подрыва «Северных потоков»

Песков: к акту саботажа на «Северных потоках» причастны крупные государства

close
Maxim Shemetov/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга рассказал, что к саботажу на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут быть причастны крупные государства.

«Вряд ли подобный акт саботажа в отношении критической инфраструктуры мог быть совершен небольшой группой людей, чуть ли не частников. Речь идет о причастности (к подрыву газопроводов. — «Газета.Ru») крупных государств к акту саботажа», — пояснил Песков.

До этого в службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что версия западных СМИ об украинском следе во взрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не выдерживает критики.

В службе заявили, что США и Великобритания в преддверии очередной годовщины взрывов газопроводов развернули дезинформационную кампанию, пытаясь скрыть истинные цели диверсии, а также ее организаторов. Российские разведчики полагают, что страны Запада хотят завершить расследование до конца года и списать вину на «ненавидящих Россию украинских авантюристов», тем самым выведя из-под удара трансатлантическое сотрудничество.

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами