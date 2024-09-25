В Ливане рассказали об обращении к России по поводу конфликта с Израилем

Советник бывшего президента Ливана Амаль Абу-Зейд рассказал РБК, что в сентябре неоднократно обращался к замглавы российского МИД и спецпредставителю президента РФ по Ближнему Востоку Михаилу Богданову с просьбой помочь в деэскалации между Израилем и ливанским движением «Хезболла».

«Мы ищем поддержки у России, потому что Россия, безусловно, может сыграть важную роль. У нее есть определенные связи с Ираном и «Хезболлой». Им все еще удается разговаривать с израильтянами, — сообщил Абу-Зейд.

Тем не менее, Запад вряд ли будет рад, если Россия попытается вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке, поэтому РФ «не действует в открытую», отметил политик.

24 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает военные действия Израиля против Ливана, в том числе неизбирательные удары по жилым районам, а также призывает стороны к переводу конфликта в русло политико-дипломатического урегулирования.

До этого посол РФ в Бейруте Александр Рудаков заявил, что риски перерастания конфликта Израиля и «Хезболлы» в полномасштабную войну между еврейским государством и Ливаном крайне высоки.

Ранее Матвиенко назвала подлой атакой подрыв пейджеров в Ливане.