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В Венгрии предупредили об опасности ударов Украины по РФ

Сийярто: удары Украины вглубь РФ поставят под угрозу глобальную безопасность

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Global Look Press

Предоставление украинским войскам права использовать западное оружие для ударов вглубь РФ приведет к появлению чрезвычайной угрозы для глобальной безопасности. Об этом в эфире телеканала M1 заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Дипломат обратил внимание, что удары Киева по российской территории с использованием дальнобойного оружия повысят риск дальнейшей эскалации конфликта.

«Легко может оказаться, что вооруженное противостояние распространится дальше по Украине и тогда в опасности, в первую очередь, окажутся соседние страны», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что было бы чрезвычайно опасно, если бы Украина начала применять западное оружия для атак на объекты в РФ. В таком случае под угрозой оказались бы и Венгрия, и весь мир.

24 сентября газета The Washington Post сообщила, что Киев пока не смог убедить Вашингтон в необходимости снять ограничения на удары по российской территории при помощи дальнобойного оружия. Как рассказали чиновники из администрации и департамента безопасности США, американские власти до сих пор не услышали от Украины убедительных аргументов в пользу такого решения.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему его стране не разрешают бить по РФ.

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