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Шольц исключил возможность снятия ограничений на использование ВСУ немецкого оружия

Шольц: ФРГ не снимет Киеву ограничения на дальность действия немецкого оружия

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URS FLUEELER/Reuters

Германия не снимет ограничения на дальность действия немецкого оружия, которое используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет ТАСС.

«Это несовместимо с моей личной позицией. Мы не собираемся этого делать. И для этого у нас есть веские причины», — подчеркнул канцлер.

20 сентября Шольц в очередной раз исключил передачу Киеву крылатых ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км. По словам канцлера, несмотря на оказываемое на него давление, он не примет решение о поставках Украине «крылатых ракет, которые способны долететь до Москвы». Шольц подчеркнул, что его позиция не изменится и призвал изучить пути мирного урегулирования украинского конфликта.

До этого бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал Шольца из-за его позиции по поставкам дальнобойных ракет Taurus Украине. Он призвал определиться, хочет ли канцлер победы Киева в конфликте, и назвал его «не тем человеком, не в том месте не в то время».

Ранее Шольц высмеял просьбы Украины о поставках ракет Taurus.

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