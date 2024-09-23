Шольц исключил возможность снятия ограничений на использование ВСУ немецкого оружия

Германия не снимет ограничения на дальность действия немецкого оружия, которое используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет ТАСС.

«Это несовместимо с моей личной позицией. Мы не собираемся этого делать. И для этого у нас есть веские причины», — подчеркнул канцлер.

20 сентября Шольц в очередной раз исключил передачу Киеву крылатых ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км. По словам канцлера, несмотря на оказываемое на него давление, он не примет решение о поставках Украине «крылатых ракет, которые способны долететь до Москвы». Шольц подчеркнул, что его позиция не изменится и призвал изучить пути мирного урегулирования украинского конфликта.

До этого бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал Шольца из-за его позиции по поставкам дальнобойных ракет Taurus Украине. Он призвал определиться, хочет ли канцлер победы Киева в конфликте, и назвал его «не тем человеком, не в том месте не в то время».

Ранее Шольц высмеял просьбы Украины о поставках ракет Taurus.