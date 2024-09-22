Макрон о необходимости переосмысления связей Европы с Россией

Европа в какой-то момент должна будет переосмыслить свои отношения с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил в своем X (ранее Twitter).

По его словам, следует задуматься о мире в Европе завтрашнего дня при участии всех заинтересованных сторон, а также с учетом того, что Европа не ограничивается Евросоюзом и Североатлантическим альянсом.

Макрон добавил, что странам ЕС и мира нужно сосредоточиться на построении нового мирового порядка взамен старому, который «неполноценен и несправедлив.

До этого глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа скрытно продолжает торговлю с Россией.

По мнению дипломата, антироссийские санкции не работают, потому что значительному количеству компаний ЕС удается обходным путем сотрудничать с Россией в области экономики.

Он добавил, что в Венгрии у фирм не будет необходимости отрицать поиск бизнес-партнеров в РФ, потому что для Будапешта «это не ругательство».

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом бить по территории РФ.