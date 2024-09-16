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Экс-премьер Италии назвал позицию страны по Украине «робкой воинственностью»

Экс-премьер Джузеппе Конте: позиция правительства Италии по Украине лицемерна

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Cecilia Fabiano/Global Look Press

Позиция правительства Италии по поставкам военной помощи Киеву является лицемерной. Об этом заявил экс-министр страны, лидер оппозиционного «Движения пяти звезд» Джузеппе Конте в интервью Stampa.

«Я считаю позицию правительства лицемерной», — отметил он.

По словам экс-премьера, нынешняя глава итальянского правительства Джорджа Мелони не может отправлять Украине вооружение, вводя при этом ограничения на его использование. Конте подчеркнул, что шаги Мелони — это «робкая воинственность».

Лидер «Движения пяти звезд» считает, что сейчас ситуация вернулась к перспективе глобального конфликта, при котором будет невозможно «построить горизонт мира и безопасности».

Накануне сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер поедет в Рим, чтобы заручиться поддержкой Мелони по поводу использования британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России.

При этом 16 сентября сообщалось, что министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на проведение серьезной мирной конференции по Украине.

Ранее по всей Италии появились щиты с лозунгом «Россия нам не враг».

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