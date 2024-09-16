Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Италия понадеялась на серьезную мирную конференцию по Украине до конца года

МИД Италии понадеялся на серьезную мирную конференцию по Украине в 2024 году

close
Roberto Monaldo/Global Look Press

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим надеется на проведение серьезной мирной конференции по конфликту на Украине до конца года. Его слова приводит газета Corriere della Sera.

«Я надеюсь, что до конца этого года удастся провести серьезную мирную конференцию по конфликту на Украине», — сказал Таяни.

В то же время он отметил, что разрешение ВСУ бить поставленным Западом дальнобойным оружием вглубь России является предметом двусторонних отношений Киева и стран, готовых взять на себя соответствующие обязательства.

Таяни подчеркнул, что каждое государство самостоятельно решает, как Украина будет применять поставленную военную помощь.

13 сентября в Вашингтоне прошли короткие переговоры президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера. Политики подтвердили свою «непоколебимую поддержку» Украины, однако пока не объявили о разрешении бить дальнобойным оружием по РФ. Это может произойти в конце месяца на Генеральной Ассамблее ООН.

Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Джо Байден обсудит с украинским президентом Владимиром Зеленским снятие ограничений на использование западных дальнобойных ракет.

Ранее в Швейцарии сделали заявление о новой конференции по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами