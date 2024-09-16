Италия понадеялась на серьезную мирную конференцию по Украине до конца года

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим надеется на проведение серьезной мирной конференции по конфликту на Украине до конца года. Его слова приводит газета Corriere della Sera.

«Я надеюсь, что до конца этого года удастся провести серьезную мирную конференцию по конфликту на Украине», — сказал Таяни.

В то же время он отметил, что разрешение ВСУ бить поставленным Западом дальнобойным оружием вглубь России является предметом двусторонних отношений Киева и стран, готовых взять на себя соответствующие обязательства.

Таяни подчеркнул, что каждое государство самостоятельно решает, как Украина будет применять поставленную военную помощь.

13 сентября в Вашингтоне прошли короткие переговоры президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера. Политики подтвердили свою «непоколебимую поддержку» Украины, однако пока не объявили о разрешении бить дальнобойным оружием по РФ. Это может произойти в конце месяца на Генеральной Ассамблее ООН.

Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Джо Байден обсудит с украинским президентом Владимиром Зеленским снятие ограничений на использование западных дальнобойных ракет.

Ранее в Швейцарии сделали заявление о новой конференции по Украине.