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NYT раскрыла подробности связей подозреваемого в покушении на Трампа с Украиной

NYT: покушавшийся на Трампа вербовал афганских солдат в ВСУ и был на Украине

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REUTERS

Подозреваемый в намерении совершить покушение на экс-президента США Дональда Трампа во Флориде Райан Уэсли Раут в прошлом году признавался газете The New York Times в том, что намерен вербовать афганских солдат для отправки их на Украину, Раут также сообщал, что был на Украине после начала СВО. Об этом сообщает The New York Times.

«58-летний Райан Уэсли Раут рассказал The New York Times в 2023 году, что он ездил на Украину, а также хотел завербовать афганских солдат для участия в боевых действиях там», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в прошлом году в газете вышла статья об американцах, «добровольно помогающих военным усилиям на Украине». В ней Раут сообщил, что отправился на Украину после начала специальной военной операции. Кроме того, он «хотел набрать афганских солдат для участия в боевых действиях». Подозреваемый в покушении на Трампа отмечал, что планирует перевезти их нелегально «из Пакистана и Ирана на Украину». Десятки афганцев выразили заинтересованность предложением, добавлял Раут в интервью.

При этом подчеркивается, что у Раута нет опыта участия в вооруженных конфликтах.

Газета пишет, что неясно, выполнил ли Раут свое обещание, однако один бывший афганский солдат сказал, что с ним связывались по вопросу участия в боях за ВСУ.

До этого телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что американские правоохранители, которые продолжают расследование второго покушения Трампа, выясняют, есть ли у подозреваемого в инциденте Райана Уэсли Раута несогласие с позицией политика по украинскому конфликту.

Ранее в конгрессе США рассказали о связи покушавшегося на Трампа с батальоном «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

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