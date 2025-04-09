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Германия продолжит придерживаться санкционного режима против России

Будущий кабмин ФРГ собирается придерживаться санкционного режима против России
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Будущее правительство ФРГ собирается придерживаться санкционного режима против Российской Федерации. Это следует из коалиционного договора, который согласовали консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), сообщает газета Bild со ссылкой на документ.

«Мы по-прежнему будем обеспечивать эффективную реализацию санкций на национальном уровне», — сказано в соглашении.

В нем отмечается, что все три партии поддерживают планы Европейского союза по введению пошлин на импорт удобрений из РФ и Белоруссии.

В договоре также говорится, что от России якобы исходит «самая серьезная и прямая угроза» ФРГ.

4 апреля внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен заявил, что только «безумцы» продолжают призывать к ужесточению антироссийских санкций после того, как США ввели импортные пошлины против Евросоюза.

Ранее Путин раскрыл число санкций, введенных против России.

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