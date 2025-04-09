Маковецкий стал Брежневым в новом сериале

В Москве завершились съемки политического триллера «Дорогой Вилли» о дружбе советского генсека Леонида Брежнева и канцлера Западной Германии Вилли Брандта. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

Сюжет сериала о тайной дружбе, которая спасла мир от ядерной катастрофы в годы Холодной войны, основан на исторических материалах, которые собирал журналист Игорь Прокопенко, написавший сценарий в соавторстве с Дмитрием Новосёловым.

По сценарию, в 1960-е годы Брежнев решает заключить тайный договор с канцлером ФРГ, чтобы предотвратить ядерный удар США по СССР. Им помогают лучшие разведчики СССР.

Брежневым в сериале стал Сергей Маковецкий, Вилли Брандтом — Кирилл Кяро. Также в проекте сыграли Сергей Марин, Алексей Розин, Владимир Конкин, Андрей Градов, Игорь Черневич, Мартин Джон Кук, Александра Богданова, Александр Штендлер и другие.

Конкин исполнил роль члена Политбюро ЦК КПСС Михаила Суслова. Своего персонажа он считает замечательным человеком.

«Грубо говоря, если бы не его сильная рука, развал СССР был бы ускорен. Мой персонаж мне симпатичен, я его уважаю. Эта личность не противоречит моему эго, я чувствую радость, что мне не нужно раздваиваться, что образ получается цельный», — делится артист.

Съемки сериала проходили в трех городах — Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Одновременно с выходом сериала на экраны будет издан роман «Дорогой Вилли», куда войдут оригинальные интервью с участниками тех событий и дополнительные исторические факты.

Проект производится компаниями «Формат ТВ», «Студия ЧеховЪ», KION, PREMIER и РЕН ТВ при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах KION и PREMIER, а телепремьера состоится на телеканале РЕН ТВ.

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