Эксперт оценил влияние пошлин США на роль доллара в мире

Торговые пошлины, введенные США, не остановят падение роли доллара как мировой резервной валюты. Об этом заявил торговый представитель РФ в Нигерии Максим Петров в беседе с ТАСС.

Американские торговые пошлины отражают процесс разделения мира на валютные и экономические макрорегионы, отметил он.

По словам Петрова, попытки американских финансово-промышленных групп переломить эту тенденцию через «шантаж и давление» на суверенные экономики могут замедлить процесс потери долларом своей роли как мировой резервной валюты и монопольного средства международных расчетов, но не смогут остановить его.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Сам Трамп предупредил американцев о трудных временах и призвал «держаться крепче».

Ранее доллар США обвалился из-за пошлин Трампа.