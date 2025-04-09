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В РФ сообщили о планах обрести независимость от импорта редкоземельных металлов

Патрушев: в Сибири создадут кластер по переработке редкоземельных металлов
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Сергей Гунеев/РИА Новости

На территории Сибирского федерального округа планируется создать кластер по глубокой переработке редкоземельных металлов. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, говорится в Telegram-канале российского правительства.

По данным Патрушева, запасы редкоземельных металлов в Сибири составляют 18% от общероссийских. В недрах округа содержатся значительные объемы редких металлов.

«Здесь (в Сибири. — «Газета.Ru») сконцентрированы огромные запасы природных ресурсов, в том числе драгоценных металлов, меди, никеля, угля, нефти, газа», — отметил вице-премьер РФ по итогам совещания, посвященного развитию округа.

По словам Патрушева, создание в Сибирском федеральном округе кластера по переработке редкоземельных металлов позволит России в будущем обеспечить себе независимость от импорта такой продукции и выйти на новый технологический уровень.

До этого в Роснедрах рассказали, что в настоящий момент добыча редких и редкоземельных металлов в РФ развита слабо. Такая ситуация сложилась из-за низкого внутреннего спроса, высокой конкуренции со стороны зарубежных производителей и необходимости использования дорогостоящих технологий для извлечения ресурсов.

В организации отметили, что для развития отрасли в России требуется создание ряда крупных производств.

Ранее Белоруссия обратилась к России за помощью в поиске редкоземельных металлов.

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