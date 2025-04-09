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«Выглядит как тяжелобольной человек»: Врач оценил состояние Ефремова после освобождения

Нарколог Шуров: Ефремов выглядит действительно как тяжелобольной человек
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Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Михаил Ефремов после освобождения выглядит как тяжелобольной человек. Об этом Life.ru рассказал врач-нарколог Василий Шуров.

«Тюрьма — это не санаторий, не курорт. Странно было бы, если бы он вышел оттуда цветущим от здоровья. Выглядит он действительно как тяжелобольной человек. У него хроническая обструктивная болезнь легких, это само по себе тяжелое инвалидизирующее заболевание, и куча других болезней, связанных с его образом жизни», — сообщил врач.

По словам Шурова, его обрадовал тот факт, что мужчина был трезв. При этом врач отметил, что Ефремов может снова начать употреблять алкоголь.

9 апреля Михаил Ефремов был освобожден из колонии по УДО. В феврале 2025 года актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.

Ранее врач рассказал о вреде курения для Ефремова.

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