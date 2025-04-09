В Эстонии обязали местную церковь разорвать связи с Московским патриархатом

Парламент Эстонии утвердил закон, требующий от Эстонской христианской православной церкви (ЭХПЦ) разрыва связей с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом сообщает «Интерфакс».

За поправки проголосовали 60 депутатов, против — 13. Всего в парламенте Эстонии заседает 101 депутат.

«Действующая в Эстонии церковь... не могут руководствоваться в своей деятельности лицом или объединением, имеющими значительное влияние и расположенными в иностранном государстве, если они представляют угрозу безопасности», — говорится в сообщении.

В конце марта портал ERR.сообщал, что суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) сменить название. В январе этого года ЭПЦ МП решила изменить название на Эстонская православная церковь. Однако в регистрации было отказано, поскольку его сочли вводящим в заблуждение, так как данная церковь не охватывает всех православных в Эстонии.

Ранее эстонские власти решили объяснить новый закон о церквях через PR-бюро.