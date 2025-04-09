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«Укрпочта» покупала куриные ноги почтальонам, чтобы работники могли сбежать от собак

Глава Укрпочты рассказал о закупке куриных ног для защиты почтальонов от собак
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Tetiana Chernykova/Shutterstock/FOTODOM

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский заявил, что компания ранее закупала большое количество мяса курицы для сотрудников, но они использовали его не для еды. Его слова приводит ТСН.

Куриные ноги глава организации назвал «мерой безопасности» для почтальонов, которая якобы помогает им отвлечь животных.

«Когда почтальон идет, на него бежит собака, он должен достать куриную ногу и бросить, чтобы собака отвлеклась. И все», – рассказал Смилянский.

В какой период сотрудники пользовались этими защитными мерами, не уточняется. Он добавил, что сегодня такой практики уже нет. Теперь сотрудники почты пользуются баллончиками.

По словам Смилянского, в период, когда он пришел в организацию (Смилянский возглавил почту в 2016 году), в 9 тысячах отделений из 11 не было компьютеров. А установленная техника была устаревшей. О том, как дела обстоят сейчас, в публикации не упоминается.

Ранее украинские почтовые офисы столкнулись с массовыми поджогами.

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