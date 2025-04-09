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Мужчина выпил кокос и впал в кому

Daily Mail: датчанин выпил зараженный грибком Arthrinium saccharicola кокос и впал в кому
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Depositphotos/Коллаж «Газеты.Ru»

Мужчина из Дании выпил кокос и впал в кому, пишет Daily Mail. Из-за тяжелого состояния врачи не смогли его спасти.

Датчанин купил заранее вскрытые кокосы примерно за месяц до инцидента и оставил их на кухонном столе, не убрав в холодильник. Когда он решил попробовать кокосовую воду, то сразу почувствовал неприятный вкус и сделал лишь несколько глотков через соломинку. Разрезав плод, он обнаружил внутри слизь и, поняв, что кокос испорчен, выбросил его.

Спустя три часа у мужчины начались сильное потоотделение и рвота. Прибывшие медики обнаружили его в спутанном сознании, с нарушенной координацией и бледной, липкой кожей. Его срочно госпитализировали, но МРТ показала критический отек мозга. Несмотря на интенсивную терапию, через 26 часов мужчина впал в кому и так и не смог из нее выйти.

Обследование выявило в горле у мужчины грибок Arthrinium saccharicola – редкую, но опасную плесень, которая, вероятно, развилась в испорченном кокосе. Этот микроорганизм способен выделять токсины, вызывающие тяжелые неврологические нарушения.

Ранее в Колумбии задержали груз из 20 тысяч заполненных кокаином кокосов.

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