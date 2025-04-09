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В Испании десять человек задержали за изготовление детской порнографии

МВД Испании: 10 человек задержаны за изготовление детской порнографии
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Depositphotos

Сотрудники гражданской гвардии Испании задержали десять человек по делу о распространении детской порнографии. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

«Операция проводилась в течение недели совместными действиями при координации Европола и в сотрудничестве с полицейскими силами 11 других европейских стран», — говорится в пресс-релизе.

В целом за время рейдов полиция задержала 166 подозреваемых, изъяли более шести тысяч электронных устройств и почти 600 тысяч фото- и видеоматериалов. Как уточняется, задерживали жителей восьми провинций, включая Барселону, Малагу, Жирону и Лас-Пальмас.

Правоохранители, как отмечается, провели 11 обысков и изъяли крупные объемы цифрового контента. Подозреваемым инкриминируются особо тяжкие преступления против детей.

В конце марта сообщалось, что в США женщину арестовали за издевательства над ребенком с помощью электрошокового ошейника для собак. В округе Кейп-Мэй, штат Нью-Джерси, возбуждено уголовное дело против 30-летней Кимберли Круз-Фелисиано. Женщину обвиняют в жестоком обращении с собственным ребенком с использованием электрошокового ошейника для собак.

Поводом для расследования стали подозрительные следы на шее ребенка, которые заметили школьные учителя мальчика.

Ранее в США мать арестовали после того, как она оставила ребенка в замерзшей машине и ушла на свидание.

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