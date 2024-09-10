В МИД РФ окрестили Борреля «глашатаем войны»

Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал главу евродипломатии Жозепа Борреля «глашатаем войны» после его слов об одобрении атаки ВСУ на Курскую область. Его слова приводит ТАСС.

Как заявил Грушко, руководитель внешнеполитической службы ЕС должен думать о мире и безопасности, в том числе и политического объединения, однако в последнее время он превратился в «глашатая войны».

29 августа Боррель заявил, что «многие страны ЕС» на встрече глав МИД поддержали нападение ВСУ на Курскую область. Он призвал дать Киеву больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием. Боррель также лично приветствовал атаку украинских подразделений на Курскую область, назвав это «стратегическим мужеством».

Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине только оттягивают урегулирование конфликта, а также напрямую вовлекают страны НАТО в происходящее.

Ранее В Госдуме назвали действия Борреля разжиганием третьей мировой войны.