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В Госдуме назвали действия Борреля разжиганием третьей мировой войны

Слуцкий: Боррель под занавес полномочий разжигает третью мировую войну

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Petrov Sergey/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель под занавес полномочий занимается разжиганием третьей мировой войны. Своим мнением он поделился в разговоре с РИА Новости.

«Боррель под занавес своих полномочий активно занимается не «тушением пожара» украинского конфликта, а разжиганием третьей мировой войны», — сказал Слуцкий.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия жестко и асимметрично ответит на снятие ограничений на использование украинскими войсками европейского оружия для ударов по территории РФ.

29 августа Боррель приветствовал атаку подразделений Вооруженных сил Украины на Курскую область, назвав это «стратегическим мужеством». Вместе с тем он призвал дать украинским войскам больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.₽

Ранее в США предсказали катастрофические последствия возможной войны с РФ.

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