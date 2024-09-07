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На Западе выразили обеспокоенность из-за возможного отхода ВСУ из-под Курска

Bloomberg: союзники Киева боятся отхода ВСУ из Курской области

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Cоюзники Киева опасаются отхода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Соответствующую информацию приводит издание Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.

Западные партнеры до сих пор не могут понять, какие цели преследуют киевские власти в Курской области. Отдельные лица из правящих кругов западных государств опасаются, что украинские войска в течение ближайших месяцев и вовсе утратят позиции в российском регионе.

По мнению некоторых западных чиновников, операция ВСУ в Курской области может обойтись Украине слишком дорого, особенно учитывая успехи российских военных в Донбассе.

До этого сообщалось, что артиллеристы группировки «Север» ВС РФ поразили боевую технику и живую силу ВСУ, которые находились в лесу в приграничном районе Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки.

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