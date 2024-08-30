Фицо заявил о решающем вкладе СССР в победу над фашизмом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал на значительный вклад СССР в победу во Второй мировой войне. Политик дал интервью телеканалу ВГТРК.

Фицо встретился с потомками солдат-освободителей из России и Беларуси, отметив ключевую роль Красной армии в освобождении Чехословакии.

«Я всегда уважал и буду уважать каждую жертву борьбы против фашизма. Не подлежит сомнению, что самый большой вклад в победу над фашизмом внесли народы бывшего Советского Союз», — заявил он.

Премьер также отметил, что Словакия входит в число стран, где эта объективная истина начинает подвергаться сомнению.

«С другой стороны, я рад, что все еще сильно поколение политиков Словакии, которое говорит правду не только о том, чем была Вторая мировая война, кто нес самое большое бремя, но и о самом Словацком национальном восстании», — добавил он.

29 августа в Словакии отмечали 80-летие антигитлеровского Словацкого национального восстания, центром которого стал город Банска-Бистрица, где располагался штаб восставших. По всей стране прошли мероприятия в честь участников восстания, включая встречи общественности и концерты с участием известных исполнителей и музыкальных коллективов.

Ранее премьер Словакии заявил, что ожидает новых покушений на членов правительства из-за оппозиции.