Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал информацию о том, что украинские военные похищают мирных жителей Курской области. По его словам, Киев таким образом пытается достичь паритета с Россией в количестве пленных для последующего обмена.

«ВСУ нарушают не только общепризнанные международные нормы, но и цивилизационно-моральные установки, вырабатывавшиеся на протяжении веков. Мы имеем дело с откровенными преступниками, которым предстоит ответить за свои злодеяния», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что российская сторона внимательно следит за обстановкой и делает все возможное, чтобы помочь мирным гражданам.

По информации посла по особым поручениям, украинцы хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. У России есть предварительные списки похищенных, но они не окончательные, сообщил он.

До этого пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Лабунский рассказал, что его начальство дало распоряжение стрелять в оказывающих сопротивление мирных россиян. В Минобороны пояснили, что речь идет о жителях Курской области.

Ранее в США отметили плачевное положение ВСУ в Курской области.