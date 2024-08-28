В Китае призвали не ждать переговоров по Украине в ближайшее время

На данный момент нет никаких признаков того, что в ближайшее время могут состояться мирные переговоры между Россией и Украиной, поскольку попытки Москвы и Киева заручиться поддержкой своей позиции говорят об отсутствии готовности к компромиссу. Об этом пишет Asia Times.

Как отмечают авторы, визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину и приезд в Москву спецпредставителя правительства КНР Ли Хуэя демонстрируют дипломатическую борьбу, но все заинтересованные стороны считают, что «еще многое предстоит сделать на поле боя и за его пределами».

«Но нет никаких признаков прорыва или указаний на то, что мы можем увидеть мирные переговоры в ближайшее время. Фактически, напряженные дипломатические усилия с обеих сторон по укреплению международной поддержки указывают на продолжающееся отсутствие готовности к компромиссу», — говорится в тексте.

До этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования, который был предложен Китаем в 2023 году. Зеленский рассказал, что во время недавнего визита в Киев премьер-министра Индии Нарендра Моди тот спросил у него об оценке китайского плана урегулирования конфликта. В ответ президент Украины заявил, что «это не план, а просто политическое заявление», существующее только на бумаге.

Ранее в США оценили идею Зеленского показать Байдену новый план завершения конфликта.