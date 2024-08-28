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В США оценили идею Зеленского показать Байдену новый план завершения конфликта

Reuters: Зеленский рассматривает второй саммит мира как форум для диалога с РФ

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Kevin Lamarque/Reuters

Намерение президента Украины Владимира Зеленского осенью показать президенту США Джо Байдену план по завершению российско-украинского конфликта говорит о том, что Киев рассматривает следующий саммит мира как площадку для диалога с представителями России. Об этом пишет Reuters.

«Его [Зеленского] высказывания свидетельствовали о том, что он рассматривает в качестве основного потенциального форума для переговоров последующий международный саммит по вопросам мира, на котором, по словам Украины, она хотела бы видеть представителей России», — говорится в тексте.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Киев приглашает Москву принять участие во втором «саммите мира», так как в случае ее отсутствия часть государств может отказаться от посещения мероприятия.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе форума с участием руководства страны заявил, что Киев хотел бы провести следующий «саммит мира» в одной из стран глобального Юга.

Ранее Зеленский сравнил с пинг-понгом отношения с Западом по ударам вглубь России.

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