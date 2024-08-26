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Зеленский планирует провести совещание после массированной атаки ВС РФ

«Зеркало недели»: Зеленский собирает совещание по энергетике после атаки ВС РФ

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированной атаки ВС РФ собирает совещание по вопросам энергетики. Об этом пишет местное издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, на совещании возможны кадровые решения. Отмечается, что на мероприятии речь пойдет о плохо организованной защите энергетической инфраструктуры республики.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Атака была совершена с использованием ракетных комплексов воздушного и морского базирования и ударных беспилотников.

До этого украинские СМИ сообщили, что утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов республики. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Во время атаки пропал свет в студии телемарафона.

Ранее Зеленский назвал «одним из самых мощных» ударов атаку ВС РФ по Украине.

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