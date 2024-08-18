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Все больше поляков считают, что Украина должна начать переговоры с Россией

Большинство поляков считают, что Украине следует начать переговоры с Россией

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Shutterstock

Большинство опрошенных поляков считают, что Украине следует начать мирные переговоры с Россией. Это следует из исследования United Surveys для Wirtualna Polska.

Отвечая на вопрос, не пора ли Киеву начать мирные переговоры с Москвой, 18% респондентов ответили определенно да и 36,5% — скорее да. Таким образом, процент выступающих за переговоры поляков достиг 54,4%, отмечается в материале.

Лишь 7,1% участников опроса считают, что Украине точно не следует начинать переговоры. Еще 19% считают, что Киеву «скорее не стоит» начинать диалог с Москвой. Затруднились высказать свое мнение 19,4% жителей Польши.

До этого польские националисты возмутились льготным кредитованием жилья для жителей Украины.

«Почему мы должны доплачивать иностранцам до двухпроцентного кредита? Разве это в наших интересах доплачивать иностранцам для покупки недвижимости в Польше?» — заявил один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен. Он добавил, что две трети тех, кто взяли эти кредиты, — это украинцы.

Ранее поляки стали хуже относиться к беженцам с Украины.

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