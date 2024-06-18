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Поляки стали хуже относиться к беженцам с Украины

Rzeczpospolita: поляки стали хуже относиться к беженцам с Украины

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Shutterstock

Число поляков, которые отрицательно относятся к продолжению поддержки беженцев с Украины, растет. Это следует из опроса «Социальное восприятие беженцев из Украины, мигрантов и действий польского и украинского государства», на который ссылается Rzeczpospolita.

Согласно исследованию, лишь 31% опрошенных посчитали, что Польша должна помогать беженцам с Украины в обязательном порядке, в то время как в январе 2023 года этот показатель составлял 62%. Еще 43% считают, что Польша скорее должна, чем не должна помогать гражданам соседней страны. Против любой помощи выступили 19% респондентов.

«72% респондентов считают, что, несмотря на конфликт [Украины] с Россией, Польша должна в первую очередь заботиться о собственных интересах (всего 15 процентов высказывают противоположную точку зрения)», — говорится в тексте.

До этого результаты опроса украинской социологической группы «Рейтинг» показали, что почти две трети беженцев, уехавших с Украины после начала специальной военной операции, не планируют возвращаться в страну в ближайшем или обозримом будущем.

Ранее в Польше изменили закон об оказании помощи украинским беженцам.

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