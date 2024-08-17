Путин назначил Сергея Бутина первым замминистра иностранных дел

Сергей Бутин назначен первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ уже вступил в силу.

До недавнего времени Сергей Бутин занимал должность заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. Ему 60 лет, он окончил Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Владеет японским и английским языками, занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2010-2011 годах был консулом РФ в Японии. В 2017-2023 годах — директор Генерального секретариата (Департамента), член коллегии МИД России. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, присвоенный 8 июня 2020 года. Награжден орденом Александра Невского, орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее стало известно, кто может занять место уволенного замглавы МИД России Титова.