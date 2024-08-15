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В Пентагоне выразили обеспокоенность из-за возможной эскалации на Украине

Пентагон заявил, что ВСУ не обязательно нужно оружие все большей дальности

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Tobias SCHWARZ/Reuters

Американские власти волнует эскалация ситуации вокруг Украины, в США усомнились, что ВСУ требуются вооружения все большей дальности. Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что и без этих ракет можно эффективно действовать на поле боя и «продолжать выдавливать» российские силы для восстановления контроля над суверенной территорией.

«Это не обязательно означает нанесение ударов большой дальности по России <…>. И, конечно, мы обеспокоены эскалацией», — отметила Сингх.

По ее мнению представителя министерства обороны США, если Россия не ответила на тот или иной шаг Запада и Украины, это не означает, что она не сделает этого в будущем.

До этого стало известно о беспокойстве США из-за применения их оружия в Курской области. Американские официальные лица считают, что цели Украины в ходе атаки остаются неясными.

Ранее Пентагон сообщил, что Украина запрашивает боеприпасы, которые уже не производятся.

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Операция на Украине
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