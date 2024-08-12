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В офисе Нетаньяху прокомментировали возможную сделку с ХАМАС

Советник офиса Нетаньяху: ХАМАС отказывается от переговоров

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Ramadan Abed/Reuters

Советник офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что палестинское радикальное движение ХАМАС отказывается от участия в ближайшем раунде переговоров по сектору Газа и препятствует сделке между сторонами. Его слова приводит ТАСС.

«Заявления ХАМАС об отказе в участии в переговорах показывают всему миру, кто препятствует скорейшему возвращению заложников и попыткам прекращения огня в секторе Газа», — заявил он.

По его словам, Израиль готов участвовать в переговорах, но место их проведения пока не утверждено.

Ранее представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова заявила, что военные Израиля находятся в полной боевой готовности и продолжают активные действия на всех границах. По ее словам, израильские военные следят за обстановкой на Ближнем Востоке, в первую очередь за действиями Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла», и готовы действовать в зависимости от оперативной ситуации.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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